Transportes finaliza las obras de rehabilitación con firmes sostenibles de 5,2 kilómetros de la A-13 en Logroño - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de rehabilitación del firme con asfalto sostenible en la autovía A-13 entre los kilómetros 0 y 5,21 en Logroño (La Rioja).

La actuación ha contado con un presupuesto de 2,23 millones de euros y ha sido financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Se han ejecutado trabajos de fresado y reposición del firme en las zonas más deterioradas, fundamentalmente en los carriles derechos, por los que circula el tráfico pesado.

Posteriormente, se ha extendido una nueva capa de rodadura en toda la superficie de la calzada y en los arcenes, con el objetivo de mejorar la durabilidad y la homogeneidad del tramo.

Esta actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, que tiene como objetivos potenciar la economía circular, reducir el consumo de recursos naturales mediante la reutilización del asfalto recuperado.

También, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación mediante la reducción de las temperaturas y disminuir las necesidades de acarreo de materiales y del transporte asociado, mediante técnicas de reutilización.

Estos objetivos contribuyen a avanzar en la descarbonización y la sostenibilidad de las infraestructuras viarias.

Se trata de una iniciativa novedosa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 kilómetros de la red de carreteras en Castilla y León, Murcia, Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria, mediante el empleo de materiales reutilizados y técnicas más sostenibles.