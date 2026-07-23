Transportes licita la redacción del estudio informativo para la mejora del corredor ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado el contrato para la redacción del estudio informativo para la mejora del corredor ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro.

El presupuesto de licitación del contrato asciende a 997.850,70 euros (IVA incluido), y el plazo de ejecución es de 24 meses.

Actualmente, el trayecto entre Logroño y Miranda de Ebro pertenece a la línea de la RFIG 01- 700, que forma parte del corredor ferroviario que comunica el Mediterráneo y el Cantábrico.

Se trata de uno de los principales ejes ferroviarios transversales de la península, con tráficos tanto de viajeros como de mercancías.

La conexión ferroviaria propuesta parte de una serie de alternativas ya analizadas en el estudio de viabilidad, redactado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Éste determinó que se podrían considerar en la fase de estudio informativo tres de las seis alternativas, para ser analizadas con mayor detalle, así como la alternativa de no actuación.

Este estudio de viabilidad fue informado por el Consejo Asesor de Transportes y Movilidad Sostenible el pasado 28 de abril de 2026.

En este sentido, el estudio informativo servirá de base al proceso de información pública y audiencia a las Administraciones Públicas afectadas hasta llegar a la aprobación del expediente de información pública y a la aprobación definitiva del estudio informativo.

Esta actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad.

El modo de transporte ferroviario se alinea con estos objetivos y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.

La movilidad es un derecho de la ciudadanía y un elemento imprescindible de cohesión social.

A través de estas actuaciones, se ofrecerán alternativas de movilidad al vehículo privado, se garantizará la movilidad de personas con discapacidad y PMR y se facilitará la integración de las políticas de desarrollo urbano y movilidad, tal y como persigue esta estrategia.

La población de Logroño, Haro y Miranda de Ebro se verá beneficiada por la mencionada actuación por resultar una conexión ferroviaria más rápida, eficiente y cómoda y, por ende, con el resto de la red española de alta velocidad. Asimismo, se reducirá la demanda de vehículo privado y con ello la congestión y la contaminación.