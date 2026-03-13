Transportes rehabilita el firme de la autovía A-13 a su paso por Logroño, con una inversión de 2,23 millones de euros - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando obras de rehabilitación del firme de la autovía A-13 entre los km 0 y 1, a su paso por Logroño, en La Rioja. Esta actuación, que se irá ampliando hasta el km 5,2, se enmarca en el Programa Pavimentos Asfálticos Eficientes EFAPAVES para mejorar la sostenibilidad y eficiencia energética de los pavimentos de las Red de Carreteras del Estado, y cuenta con un presupuesto de 2,23 millones de euros (IVA incluido) financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los trabajos consisten en el fresado y reposición del firme en las zonas deterioradas del tramo mencionado, con la reutilización de mezclas bituminosas en semicaliente. Posteriormente, se extenderá una nueva capa de rodadura en toda la superficie de la alzada y los arcenes.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 22,00 horas del próximo 16 de marzo, se cortará el tráfico de la A-13 en sentido Zaragoza, en la salida del km 0 de la autovía hacia el hospital San Pedro de Logroño y la carretera LR-250 a Villamediana de Iregua.

La afectación durará previsiblemente hasta las 5,00 horas del martes 17 de marzo.

Se ha establecido una desviación del tráfico, debidamente señalizada, por la vía de servicio de la autovía LO-20 y calles urbanas de Logroño. El acceso a la autovía A-13 en sentido Burgos no sufrirá afectaciones al tráfico.

La de Logroño constituye la primera actuación de rehabilitación de pavimentos con técnicas sostenibles que el Ministerio de Transportes va a llevar a cabo en 114 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado, las cuales cuentan con una inversión de 30 millones de euros.