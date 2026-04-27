Transportes rehabilita con firmes sostenibles 5,21 kilómetros de la A-13, en Logroño - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de rehabilitación del firme con asfalto sostenible en la Autovía A-13 entre los kilómetros 0 y 5,21 en Logroño (La Rioja). Las obras, que cuentan con un presupuesto vigente de 2,23 millones de euros, están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En esta ocasión, se van a realizar los trabajos de rehabilitación del firme consistentes en la ejecución de la capa de rodadura en toda la superficie de la calzada y arcenes, entre los kilómetros 1 y 1,9 de la carretera, a su paso por el Centro Comercial Berceo.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 22,00 horas del martes 28 de abril y hasta las 6,00 horas del miércoles 29 de abril, se producirá el corte de la incorporación ubicada en el km 1,3 de la A-13 en dirección Viana, así como de la salida hacia el Hospital San Pedro de Logroño y la carretera LR-250 hacia Villamediana de Iregua. El acceso en sentido contrario se mantendrá sin afectaciones.

Para asegurar la fluidez del tráfico se habilitarán itinerarios alternativos, debidamente señalizados, a través de los ramales de enlace y calles urbanas de Logroño.

Esta actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, cuyo objetivo es impulsar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación a través de la reducción de temperaturas y disminuir las necesidades de acarreo de materiales, así como el transporte asociado, mediante técnicas de reutilización. Además, contribuye a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte.

Se trata de una iniciativa novedosa del Ministerio para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 km de la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León, Región de Murcia, Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria, con materiales reutilizados y sostenibles. Algunos de los trabajos ya han comenzado en Zamora, Pontevedra, Zaragoza, Ávila y Valladolid.