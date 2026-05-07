Transportes renueva las instalaciones del túnel de Piqueras en la N-111, entre Soria y La Rioja - MINISTERIO DE TRANSPORTE

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está llevando a cabo trabajos de actualización y renovación de las instalaciones del túnel de Piqueras, del kilómetro 261,4 al 263,8 de la carretera N-111, entre las comunidades autónomas de Castilla y León (provincia de Soria) y La Rioja.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se ha cortado al tráfico el carril derecho del túnel, entre los kilómetro 260,2 y 264,2 en sentido Logroño, los días laborables desde las 8,00 horas de los lunes hasta las 13,00 horas de los viernes. La afectación durará hasta el viernes 29 de mayo.

Se ha habilitado como desvío alternativo, debidamente señalizado, la carretera N-111A, que discurre por el puerto de Piqueras, por la que se circulaba antes de la puesta en servicio del túnel en octubre de 2008.

La última semana de obras se cortará el carril izquierdo, sentido Soria. El tráfico en esta dirección se efectuará por el carril derecho del túnel. Los vehículos en sentido Logroño seguirán utilizando el desvío alternativo.