Trasladada a Los Manzanos una mujer de 42 años herida en accidente de tráfico al chocar tres vehículos en Villamediana

LOGROÑO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 42 años ha sido trasladada al Hospital Viamed 'Los Manzanos' al resultar herida en un accidente de tráfico al colisionar tres vehículos, a las 14,20 horas, en Villamediana de Iregua, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso, que se ha producido en la LR-255 en su kilómetro 1. Desde el Centro Coordinador de Emergencias de informa a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos de Logroño y recursos sanitarios de emergencia del Servicio Riojano de Salud.