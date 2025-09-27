Trasladada al San Pedro una mujer de 40 años tras la colisión entre un coche y un patinete

LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de cuarenta años ha sido trasladada, en la mañana de hoy, al Hospital Universitario San Pedro tras la colisión entre un coche y un patinete en Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.
A las 07:17 horas de hoy, sábado 27 de septiembre, un particular ha alertado al Centro de Emergencias de una colisión entre un coche y un patinete en la calle Avenida de la Sierra nº 35 de Logroño.
Desde este Centro Coordinador se ha informado a Policía Local y se han movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.
Una mujer de cuarenta años ha resultado herida y ha sido trasladada al Hospital San Pedro.