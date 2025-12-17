Trasladada al San Pedro una mujer de 71 años tras sufrir una accidente de tráfico en Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 71 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras sufrir una accidente de tráfico, a las 11,39 horas, al colisionar dos vehículos, una furgoneta y un coche, en la Avenida Madrid con calle Clavijo de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.