Trasladada al San Pedro una mujer de 71 años tras sufrir una accidente de tráfico en Logroño

    LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 71 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras sufrir una accidente de tráfico, a las 11,39 horas, al colisionar dos vehículos, una furgoneta y un coche, en la Avenida Madrid con calle Clavijo de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

   Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

