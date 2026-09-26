Trasladadas al San Pedro dos personas por la colisión entre un turismo y una moto en Rodezno

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas fueron trasladadas al hospital San Pedro de Logroño la pasada tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y una motocicleta en la N-232 con el cruce LR-449, en Rodezno.

Según informa SOS RIOJA 112, el suceso se produjo sobre las 19,00 horas de ayer, viernes. Tras informar a la Guardia Civil y movilizar a los bomberos del CEIS Rioja también acudieron los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y el personal de mantenimiento de carreteras.