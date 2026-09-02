Trasladadas tres personas al Hospital de Calahorra por inhalación de humo tras el fuego en una cocina

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio, que se ha producido a las 13,14 horas, en una cocina del número 20 de la calle Cavas de Calahorra, según ha informado el SOS Rioja 112. Tres personas han sido trasladadas por inhalación de humo al Hospital de Calahorra.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se ha movilizado Bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Bomberos han informado que el incendio se ha originado en la cocina y ha afectado a la campana extractora y al mueble superior.