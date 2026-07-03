Trasladado al San Pedro un joven de 20 años tras la colisión entre una furgoneta y un camión en Sansol (Navarra)

Imagen de la furgoneta implicada en el siniestrol vial. - BOMBEROS DE NAVARRA

Con una contusión en cadera y una cervicalgia de pronóstico leve

PAMPLONA/ LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido leve en una colisión por alcance entre una furgoneta y un camión que se ha producido en el punto kilométrico 64,7 de la A-12, en el término municipal de Sansol.

El aviso del accidente se ha recibido a las 16.21 horas y se han movilizado hasta el lugar los bomberos del parque de Estella, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital San Pedro de Logroño a un varón de 20 años con una contusión en cadera y una cervicalgia de pronóstico leve. El conductor del camión ha resultado ileso.