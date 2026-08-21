Trasladados al San Pedro dos jóvenes tras la salida de vía del turismo en el que viajaban

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han trasladado al Hospital San Pedro de Logroño a los dos jóvenes ocupantes de un turismo tras salirse de la vía en Nieva de Cameros, tal y como ha informado el SOS Rioja.

Ha sido uno de los ocupantes del vehículo accidentado quien, a las 8:17 horas de horas de hoy, ha llamado al Centro de Emergencias comunicando una salida de vía en la Nacional-111, punto kilométrico 291 perteneciente al municipio Nieva de Cameros.

Desde este Centro Coordinador se han movilizado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y se ha dado aviso a Guardia Civil así como a mantenimiento de carreteras.

Los dos ocupantes del turismo, una mujer de 26 años y un hombre de 27, han sido trasladados al Hospital San Pedro.