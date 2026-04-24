Trasladados al San Pedro dos trabajadores de una empresa de tintas que ha ardido en Logroño

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores han sido trasladados al Hospital San Pedro de Logroño por inhalación de humo y gases tras el incendio que se ha producido, a las 08,34 horas, en una empresa de tintas, ubicada en la calle Majuelo del Polígono de Cantabria I, de la capital riojana, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, dos Técnicos de Protección Civil del Gobierno de La Rioja y se notifica a Policía Local y Nacional. Tras la intervención, los recursos desplazados informan que el incendio se ha originado en una picadora que ha generado chispas en la nave Interchip.

El incendio ha sido sofocado por los propios trabajadores de la empresa con extintores y el uso de una boca de riego e hidrantes. Bomberos se encuentran en el lugar realizando labores de remate, asegurando el proceso de extinción y ventilación de la nave.

Seis trabajadores de la empresa han precisado atención sanitaria por inhalación de humo y gases. Dos de ellos han sido trasladados al servicio de urgencias del Hospital San Pedro con problemas respiratorios y para una mejor valoración hospitalaria.