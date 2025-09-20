Trasladan en helicóptero al hospital San Pedro a un motorista tras sufrir una caída en Villaba de Rioja

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 25 años ha resultado herido este mediodía tras sufrir una caída en el camino que conduce al refugio de Villalba de Rioja.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 13,00 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se han personado miembros de la Guardia Civil, Bomberos del CEIS y recursos sanitarios de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado Hospital San Pedro de Logroño en el helicóptero sanitario.