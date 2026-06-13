Trasladan al hospital de Pamplona a un menor de 11 años tras un accidente en las piscinas de Aldeanueva (La Rioja)

Archivo - Helicóptero Galeno para emergencias sanitarias en La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 11 años ha tenido que ser trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra por una parada cardiorespiratoria tras sufrir un golpe en la cabeza y caer al agua en las piscinas municipales de Aldeanueva de Ebro (La Rioja).

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 13,30 horas de este sábado y desde SOS Rioja se ha movilizado, además de los efectivos de emergencias, al helicóptero Galeno para el traslado del niño herido al hospital navarro, tal y como ha confirmado el Gobierno regional.