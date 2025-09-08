Trasladan al hospital San Pedro a un joven de 14 años tras caer con su bici en el circuito 'Pumptrack' de Albelda

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 14 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir una caída con su bicicleta en el circuito 'Pumptrack', situado en la localidad riojana de Albelda de Iregua.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso ha tenido lugar sobre las 11,25 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado miembros de la Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.