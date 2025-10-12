Trasladan al San Pedro a un joven de 24 años tras caer de su patinete cuando cruzaba el puente de Hierro de Logroño

Archivo - Puente de Hierro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años ha resultado herido esta madrugada tras sufrir un accidente al caer de su patinete en el puente de Hierro de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 06,30 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.