La Traviata abre este miércoles un ciclo que invita a disfrutar de la ópera haciéndolo "más fácil"

Fundación Caja Rioja y la Asociación Amigos de la Ópera retoman el Ciclo de Ópera en DVD este miércoles, 21 de enero, con 'La Traviata'. "Queremos acercar la ópera al público y que sea más fácil que la disfruten", ha resaltado Eduardo Aisa, de Amigos de la Ópera.

Son un total de cinco proyecciones que han sido presentadas hoy, en rueda de prensa, por el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuente, junto a miembros de la Asociación de Amigos de la Ópera.

A continuación, ha señalado: "Hoy, como diría Fray Luis de León, como decíamos ayer, pero bueno, han pasado catorce años desde el momento en el que se programó la última proyección de ópera en DVD en Gran Vía".

Ambas entidades retoman este miércoles, y hasta el 15 de abril, un ciclo que comenzó en el año 2004, abarcando desde "una ópera muy conocida", como es 'La Traviata', hasta una "un poco más dura" que abarcará dos sesiones, 'Tannhäuser'.

Pero, ha indicado, "ellos lo hacen muy fácil" y es que, ha explicado, "los actos son muy didácticos, desgranan todas las óperas al principio, con lo que la gente tiene una noción perfecta del desarrollo del drama".

En este edición, además de la presentación inicial, de unos veinte minutos, para "acercar la ópera al público y hacer, sobre todo, que sea más fácil el que la disfruten" en la proyección se hará un seguimiento, ha relatado Fuentes.

Así, "de vez en cuando" los conductores comentarán "algo que es importante" para que, en el público, "estén atentos a escenas muy importantes de la ópera".

El ciclo de este año se prolongará hasta el mes de abril con 'La traviata', 'El castillo de Barbazul', 'Anna Bolena', 'Madame Butterfly' y 'Tannhäuser', que se proyectarán a partir de las 18:30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. La entrada es libre hasta completar aforo.