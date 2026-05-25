Trece comercios logroñeses realizarán este sábado un desfile en la plaza de San Agustín - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Trece comercios logroñeses realizarán un desfile, este sábado 30 de mayo, a las 19,00 horas, en la plaza de San Agustín. Tras la experiencia del año pasado, en este edición se suma una firma de lencería y otra de niños. Habrá 500 sillas para seguirlo sentado, y también se podrá verlo de pie.

Un evento que han presentado, además de responsables de las tiendas participantes, el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y e director gerente de la Cámara de Comercio, Florencio Nicolás.

Sainz ha indicado que "se trata de una iniciativa que busca sacar a la calle la moda de un modo atractivo y dinámico. Una manera de mostrar el gran gusto y la calidad de la ropa que ya se puede adquirir en el comercio logroñés, en el que se podrán ver grandes opciones de moda y se encontrará también una atención cuidada y personalizada".

Una iniciativa con la que "no solo se busca poner en valor la gran calidad de nuestro tejido comercial, sino también ofrecer a logroñeses y visitantes una experiencia única que combina moda, comercio y turismo". Sainz ha subrayado que "la primera edición, que tuvo lugar en octubre de 2025, fue un éxito rotundo de participación, tanto de comercios como de espectadores. Esta nueva edición ya cuenta con un primer éxito cosechado, que es el aumento de participantes, con trece comercios que mostrarán sus nuevas tendencias".

El director de la Cámara, Florencio Nicolás, ha destacado que "la mejor pasarela de Logroño son sus calles y el mejor escaparate, sus comercios. Queremos que los logroñeses y quienes nos visitan vean que no hace falta irse fuera para encontrar moda, tendencia, calidad y atención personalizada. Todo eso ya está aquí, en Logroño, por lo que invito a todos los ciudadanos y al público visitante a acudir al desfile del próximo 30 de mayo".

"Gracias al elevado número de establecimientos participantes, estamos seguros de los logroñeses y visitantes disfrutarán de una propuesta muy variada y atractiva", ha subrayado Sainz. También habrá un espacio para los niños, ya que uno de los comercios está dedicado a la moda infantil. Cada tienda subirá a la pasarela un total de siete propuestas diferentes.

De los trece establecimientos participantes, cinco lo hacen por primera vez y ocho repiten la experiencia de otoño. Estos comercios son: Pan Blanco, Atipyca, Boracay, Corsetería Rocío, Desmán, Flash Boutique, Gloss, Isabella, La Abundancia, Novias Pilar Gil, Núbil, Setlan y Yo Chloe.

La pasarela estará colocada en forma de T, con un pasillo de 15 metros en la calle Portales, unido en el medio a otro pasillo de 18 metros en la plaza San Agustín. Esta parte de la pasarela concluye en un pequeño escenario de 5 metros que comunica con el backstage. Alrededor de la pasarela se colocarán en torno a 500 sillas para que los espectadores puedan disfrutar del desfile, aunque el espacio tiene cabida para unas 800 personas.

Los comercios participantes entregarán entre sus clientes 10 invitaciones para sentarse de público en el desfile y, el resto de sillas se completarán por orden de llegada. El evento, gratuito y de entrada libre, se espera que dure algo más de una hora.

"TENEMOS LAS MEJORES COLECCIONES"

Por su parte, Belén González-Cuevas, de 'Setlan', ha destacado que es una iniciativa "preciosa porque es una manera de enseñar a la gente lo que tenemos en las tiendas, cómo trabajamos, cómo nos esforzamos, la ilusión que ponemos todos los días". "Y es una manera de hacer que Logroño sea comercio y que la gente se anime a comprar en las tiendas de Logroño", ha añadido, para concluir diciendo que "no hace falta comprar todo en internet ni irse fuera porque aquí tenemos las mejores colecciones".

Tamara Abrego, de 'Gloss', ha indicado "queremos sacar la moda a la calle, las propuestas que tenemos nuestros comercios, queremos que la gente lo vea y demostrar que el comercio está muy vivo y que tenemos todavía un comercio muy potente, que tiene mucho que dar y que apostamos por este proyecto muchísimo".

Por su parte, Amaia Tomé, de 'Atipyca', presidenta de la Asociación comercial 'Casco Antiguo', ha señalado que "va a ser un día lleno de gran emoción poder presentar una colección de primavera-verano de los comercios de Logroño en general, pero en este entorno que para mí es emblemático y lo más maravilloso que se puede encontrar aquí en Logroño".

"Queremos invitar a todos los logroñeses y también a todas las personas de alrededores para que vengan aquí, conozcan Logroño, conozcan el casco antiguo y sobre todo el comercio y lo que nosotros ofrecemos en Logroño, que es moda, tendencia y atención personalizada", ha concluido.