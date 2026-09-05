Un tren arrolla a un tractor en Fuenmayor sin que se produzcan heridos

Archivo - SOS Rioja ha trasladado a los equipos de emergencia - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo
LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un tren de pasajeros ha arrollado a un tractor, que pasaba por un paso a nivel, en Fuenmayor sin que se hayan producido heridos, aunque dos personas han tenido que ser atendidas por ansiedad y el tren ha quedado inmovilizado, tal y como ha informado el SOS Rioja.
Poco antes de las dos de la tarde de hoy, sábado 5 de septiembre, el Centro de Emergencias ha recibido aviso de que un tren de pasajeros había arrollado a un tractor que pasaba un paso a nivel. Ha sucedido en el punto kilométrico 97,500 de la vía férrea que pertenece al municipio de Fuenmayor, cerca de la estación de Cenicero.
Desde este Centro Coordinador se ha dado aviso a Guardia Civil y a ADIF y se ha movilizado tanto a Bomberos del CEIS como a recursos sanitarios de emergencia del Servicio Riojano de Salud.
La colisión ha provocado daños materiales en los dos vehículos. El tren, en el que viajaban entre 155 y 160 pasajeros, ha quedado inmovilizado por los daños y la compañía ferroviaria ha trasladado a los pasajeros a un autobús desde la estación de Cenicero.
Recursos de Cruz Roja han acudido al lugar para asistir a los viajeros, distribuyendo agua y algo de comida. Dos personas han sido atendidas en el lugar por crisis de ansiedad, sin ser necesario su traslado a centros sanitarios.