El Tren del Vino, premiado con un Best Of Wine Tourism Internacional en Australia

Publicado 08/11/2018 13:17:52 CET

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red de Grandes Capitales del Vino - Great Wine Capitals Global Network ha premiado hoy al Tren del Vino de La Rioja Capital (Gobierno de La Rioja) con uno de los prestigiosos Best Of Wine Tourism internacionales. La decisión se ha hecho pública durante la Gala de los Best Of Wine Tourism Awards en Adelaida (Australia meridional).

Este importante reconocimiento se concede a los destacados por el jurado internacional por su compromiso con la innovación y el desarrollo del enoturismo, de entre los galardonados previamente en cada una de las diez grandes capitales mundiales del vino.

Han optado a la final Best Of en representación de Bilbao-Rioja: bodega Bohedal, el Tren del Vino y el festival de música MUWI, en La Rioja, así como la Ruta de Bodegas de Villabuena de Álava. Se presentaron en total 384 candidaturas, de las que fueron seleccionados 65 finalistas, entre los cuales se eligieron los diez proyectos destacados con el Best Of Turismo del Vino global.

En ediciones anteriores, fueron premiadas las iniciativas enoturísticas de Bodegas Ollauri-Conde de los Andes (2018), Viñedos de Páganos (2017), Marqués de Riscal (2016), Marqués de Murrieta (2015) y Vivanco Enoturismo y Experiencias (2014).

Los Premios Best Of reconocen la excelencia y la innovación en las categorías de Alojamiento; Restaurante; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Turismo Vitivinícola; Servicios de Turismo Vitivinícola; y Prácticas Sostenibles de Turismo Vitivinícola.

EL TREN DEL VINO

La Rioja Capital (Gobierno de La Rioja) organiza este proyecto público-privado en favor de la promoción enoturística y del vino de Rioja. Recorrido teatralizado de un tren especial entre viñedos, realza el valor del patrimonio vitivinícola y arquitectónico, su paisaje y gastronomía.

Se hace realidad en colaboración con Renfe, los municipios visitados y las bodegas que abren sus puertas a los viajeros, incluido el público familiar, en Haro y localidades cercanas.

Este año, por primera vez, el público general tendrá la oportunidad de participar en la elección del Best Of Wine Tourism Public Choice Award entre los candidatos de las diez grandes capitales del vino mundiales.

La votación para el premio especial del público permanecerá abierta entre los días 9 y 22 de noviembre en la página web de la red greatwinecapitals.com.

DIEZ GRANDES CAPITALES DEL VINO

Los Premios Best Of al Turismo del Vino nacen en 2003 a iniciativa de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que agrupa a diez territorios vinculados a regiones vitivinícolas de prestigio internacional, para reconocer la excelencia

del enoturismo: Adelaide (Australia meridional), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

Dentro de la Red se integra el Comité Bilbao-Rioja formado por las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao, La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. El objetivo de esta Red es fomentar, a partir de la cooperación en el campo del turismo vitivinícola, el desarrollo económico, universitario y cultural.