Tres actividades interpretativas en Viguera, Arnedillo y Alfaro para celebrar el Día Mundial de Aves Migratorias

Peñas de Viguera - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a disfrutar este fin de semana del patrimonio natural riojano mediante un completo programa de actividades interpretativas incluidas en 'Pasea La Rioja', que se suma a la conmemoración del Día Mundial de las Aves Migratorias.

Bajo el lema '¡Cada ave cuenta, tus observaciones importan!', la edición de 2026 pone en valor el papel fundamental de la ciencia participativa en la conservación de las aves migratorias, destacando cómo la implicación de personas, comunidades y organizaciones contribuye a generar conocimiento clave para su protección más allá de las fronteras.

En este marco, la programación busca no solo fomentar la participación ciudadana en la recopilación de datos, sino también reforzar la conexión con la naturaleza, mejorar la comprensión de las amenazas que afectan a las especies y promover una implicación activa en su conservación, fortaleciendo así el compromiso colectivo con el entorno natural.

Las actividades comenzarán el sábado, 9 de mayo, con el paseo interpretativo y de observación de aves 'Cada ave cuenta', en Viguera. Esta propuesta está centrada en la importancia de la ciencia ciudadana y persigue tres objetivos principales: contabilizar el mayor número posible de especies, mediante observación directa o por su canto; dar a conocer las herramientas disponibles para la participación ciudadana; y aprender a utilizarlas correctamente para que las observaciones puedan contribuir a la investigación y conservación de las aves.

El recorrido discurrirá entre el Mirador de Peñueco y el Mirador de la Puerta de Cameros, un enclave de gran valor paisajístico y diversidad de hábitats que favorecerá la observación de numerosas especies. El domingo 10 la programación continuará con dos propuestas.

La primera, 'Arnedillo a vista de pájaro', consiste en un paseo interpretativo por las Peñas de Arnedillo que, a ritmo geológico, permitirá comprender los procesos naturales que han modelado este singular entorno.

Durante el recorrido, los participantes podrán descubrir especies como el buitre y conocer la relación entre el relieve y la vida en el valle del Cidacos, ascendiendo por un antiguo sendero hasta un collado.

La segunda actividad, dirigida al público familiar, es la 'Mini ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas', en Alfaro. La jornada comenzará en el Centro de Interpretación de los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas, donde se explicará, mediante una visita guiada, por qué las cigüeñas y otras aves visitan cada año este enclave. Posteriormente, los asistentes se desplazarán para observar una de las colonias de cigüeña blanca más numerosas de Europa.