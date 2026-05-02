Tres adultos y dos menores, heridos en un choque entre dos turismos en la N-232 en El Villar de Arnedo (La Rioja)

Archivo - El servicio de Hospitalización a Domicilio del Hospital de Calahorra con la renovación de cuatro vehículos - FERNANDO DIAZ - Archivo

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas, tres adultos y dos menores, han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido esta tarde en la carretera N-232, a la altura del término municipal de El Villar de Arnedo (La Rioja), según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 18,16 horas de este sábado, varios particulares han comunicado al Centro de Emergencias del Gobierno de La Rioja la colisión de tráfico entre dos turismos ocurrida en la carretera N-232, punto kilométrico 371, en el término municipal de El Villar de Arnedo.

Desde SOS Rioja se ha informado del suceso a la Guardia Civil y se han movilizado igualmente a Bomberos del CEIS Rioja, junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y personal de mantenimiento de carreteras.

Como consecuencia del accidente, cinco personas han sido trasladadas al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra. Se trata de tres adultos y dos menores, de 11 y 9 años.