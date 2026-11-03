Tres heridos tras un accidente de tráfico por salida de vía en la LR-111, en Santurdejo

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de un turismo en la LR-111, en Santurdejo (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado la voz de alarma sobre las 15,50 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la intervención, los bomberos han informado de que han tenido que excarcelar a uno de los ocupantes del vehículo.

Finalmente, los tres ocupantes del coche, dos mujeres y un hombre, han sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.