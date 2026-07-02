Tres heridos tras la colisión por alcance de varios vehículos en la N-232, en Alfaro

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión por alcance de varios vehículos en la N-232, en el municipio de Alfaro (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 13,00 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan a los Bomberos del CEIS, recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y al servicio de mantenimiento de carreteras.

Al parecer, los vehículos se encontraban en una zona de obras esperando su turno para pasar y, en un momento dado, otro coche no ha frenado y les ha golpeado.

Finalmente, los tres heridos han sido trasladados al servicio de urgencias del hospital de Calahorra.