Tres heridos tras la colisión de un turismo con un jabalí en la LR-134, en Calahorra (La Rioja)

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas resultaron heridas la pasada noche tras sufrir un accidente de tráfico al chocar su turismo con un jabalí en la LR-134, punto kilométrico 16, en el término municipal de Calahorra.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso tuvo lugar sobre las 00,10 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Guardia Civil y se movilizaron a los Bomberos del CEIS Rioja así como a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la actuación de los medios en el lugar, los profesionales sanitarios precisaron el traslado de estas tres personas al Hospital de Calahorra.