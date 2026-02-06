Tres líneas de bús urbano de Logroño modificarán su ruta mañana por la celebración de la Fiesta de los Quintos de Varea

Archivo - Autobús urbano de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las líneas 2 y 10 y el búho 1 del servicio de transporte público de Logroño sufrirán modificaciones puntuales mañana, sábado 7 de febrero, debido a la celebración de la Fiesta de los Quintos de Varea.

Las modificaciones se producirán desde las 17 horas hasta el final del servicio:

Línea 2 'Yagüe - Varea': c/ La Cadena Varea - c/ Calahorra - c/ Marqués de Fuertegollano - c/ Torrecillas - c/ Artesanos.

Línea 10 'El Arco - Hospital San Pedro': c/ La Cadena Varea - c/ Calahorra - c/ Marqués de Fuertegollano - c/ Torrecillas - c/ Artesanos.

Búho 1 'La Cava - Varea': c/ La Cadena Varea - c/ Calahorra - c/ Marqués de Fuertegollano - c/ Torrecillas - c/ Artesanos.

Los autobuses se detendrán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aunque no pertenezcan a su línea.

Las tres líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.