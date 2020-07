Tricio (Cs), tras la reunión para cambiar el reglamento del Pleno: "Un paso más para tener un Ayuntamiento actualizado"

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Ignacio Tricio, ha asistido a la reunión con el resto de portavoces municipales para abordar la reforma del reglamento del pleno del consistorio y que supone "un paso más para tener un Ayuntamiento actualizado y moderno".

Una reforma que nace de la moción que Ciudadanos llevó al pleno del pasado mes de junio y que fue aprobada por unanimidad. La propuesta de los naranjas se basaba en la implementación de medidas que modernizaran el desarrollo del pleno, especialmente, los artículos del reglamento que se refieren a la votación en los mismos.

"La crisis del COVID 19, el Decreto del Estado de Alarma y el confinamiento han puesto de manifiesto la importancia de las nuevas tecnologías en el trabajo y en la administración pública", ha recordado Tricio, "gracias a ellas, hemos asistido a juntas de distrito, reuniones e incluso comisiones y plenos de manera on line. No tiene sentido, que el voto de los concejales no pueda ejercerse también de forma telemática"

"En Ciudadanos tenemos muy claro que todo lo que ayude a la conciliación laboral y familiar debe ser potenciado. Máxime en una situación como la que estamos viviendo", ha señalado, "por ello, proponemos que los concejales de baja médica, por permiso de paternidad o maternidad o que no puedan asistir de manera presencial al pleno por razones de fuerza mayor pueda votar telemáticamente".

El portavoz naranja ha destacado que esta primera reunión es el primer paso para formalizar una reforma tan esperada como necesaria.