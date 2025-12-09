El TSJR confirma los servicios mínimos fijados en la huelga de médicos convocada entre hoy y el viernes

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha rechazado la suspensión cautelar solicitada por el Sindicato Médico de La Rioja y ha confirmado los servicios mínimos establecidos por el Gobierno regional con motivo de la huelga de facultativos convocada desde hoy, 9 de diciembre, hasta el próximo viernes, 12 de diciembre.

El tribunal subraya que, tras ponderar el derecho de huelga y el derecho a la salud, debe prevalecer este último ante el riesgo de perjuicios graves para los pacientes.

En este sentido, el Tribunal tiene en cuenta la especial situación asistencial existente en La Rioja, marcada por el incremento de infecciones respiratorias agudas en esta época del año, la elevada ocupación hospitalaria y los riesgos de colapso del sistema sanitario, especialmente en servicios esenciales como urgencias, hospitalización y atención primaria.

La resolución afirma que una reducción significativa de la atención médica durante varios días consecutivos, como es este caso, podría ocasionar perjuicios irreversibles a los pacientes hospitalizados y a quienes precisan atención urgente.

Como conclusión de esta ponderación, el Tribunal afirma que "el informe aportado por la Administración justifica indiciariamente de manera suficiente los servicios mínimos establecidos".