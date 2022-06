El TSJR "ratifica" una sentencia "por la que CSIF logró que una trabajadora cobre complemento de destino"

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF "ha conseguido que ahora sea el TSJ quien venga a ratificar la Sentencia del Juzgado de lo Social, por la que se reconocía el derecho al cobro del complemento de destino a una trabajadora del Ayuntamiento de Fuenmayor".

En una nota de prensa, recuerdan, "dicha trabajadora no percibía en su nómina el Plus Acuerdo-Convenio, equivalente al Complemento de Destino, pese a ser un complemento aprobado y cuantificado en la Mesa General de Negociación desde el año 2019, por lo que, en su día, presentó demanda ante el Juzgado de lo Social, solicitando el reconocimiento del derecho a cobrarlo y las cantidades correspondientes al año anterior. El Juzgado estimó íntegramente sus pretensiones".

Según CSIF, "la Sentencia del TSJ entiende que, en este caso concreto, el Plus reclamado ya se incluyó en la retribución de la trabajadora, pese a no pagarse, en el año 2019 y que, en consecuencia, no se infringe la Ley de Presupuestos en cuanto al límite máximo establecido para incrementar las retribuciones de los empleados públicos, ya que en el período reclamado dicho Plus no ha experimentado subida alguna".