El Túnel del Pincho de las XXX Jornadas de la Verdura reúne a 16 establecimientos hosteleros el 22 y 23 de abril

Tunel del Pincho - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Túnel del Pincho de las XXX Jornadas de la Verdura reunirá a 16 establecimientos hosteleros durante este miércoles, 22 de abril, y el jueves, 23 de abril, en la carpa instalada en el recinto ferial, junto al Parque Víctimas del terrorismo.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Calahorra, los dieciséis establecimientos hosteleros de Calahorra que participan en esta nueva edición ofrecerán 67 pinchos de verduras diferentes.

Durante estos dos días, de 19,30 a 23,30 horas, la carpa se convertirá en un espacio de 'street food' animado por el DJ calagurritano Escri.

El Túnel del Pincho es, ha resaltado el Consistorio, una de las citas más destacadas y multitudinarias de esta Fiesta de Interés Turístico Regional, atrayendo a amantes de la gastronomía en miniatura y de los productos de la huerta calagurritana.

Se servirá Piquillo caramelizado con careta rebozada y calabacín; quiche de puerros; piruleta de alcachofa con boletus y jamón; canelones de espinacas y piñones; verduras en tempura de la casa; nidos de verduras con huevo; palomitas de coliflor con salsa Romesco; y tartaleta de pisto vegetal con muselina de hongos.

También, tosta de pimientos de piquillo confitados con rulo de cabra fundido; croquetas de verdura; carne mechada con ratatoille de verduras en pan Brioche; alcachofas con jamón; borraja gratinada; y espárragos rellenos de espinacas y gambas.

Por último, pincho de lechuga, tomate, queso de cabra y pimiento seco con reducción de vino y bacalao rebozado con calabacín, puerro crujiente y pimiento del patrón son algunas de las delicias de verduras en miniatura que podrán degustarse mañana y el jueves.

Estarán preparados por los cocineros de los bares y restaurante participantes en esta edición del Túnel del Pincho: Gala, La Viña, Sabor.es, El rincón andaluz, Aromas de Rioja by Zenit, Centro de Participación Activa, asador Época, Burguer Pro El Otro, Aster, Nicolás, El bar de Juanje, Rioja, Bebe y Zampa, Ciudad de Calahorra, Gastro café Ibérico y Los Leones.

Las personas que quieran saborear este recorrido gastronómico pueden adquirir los tiques directamente en la carpa del recinto del ferial los días 22 y 23 de abril.

El precio del tique es de seis euros e incluye una copa de cristal de la 'Ciudad de la Verdura', un pincho y una bebida, a elegir entre vino, agua o cerveza. Pincho y bebida costarán cuatro euros. Los tiques podrán canjearse en cualquiera de los establecimientos participantes.