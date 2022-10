Turoperadores internacionales especializados conocen la oferta turística del Camino de Santiago en La Rioja

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Turismo del Gobierno de La Rioja, Ramiro Gil, ha mantenido un encuentro con siete turoperadores internacionales que están de viaje de prospección por la región.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Turismo y en colaboración con Oficinas Españolas de Turismo en Londres, Buenos Aires, Milán, Oslo, Tokio y Dublín, ha organizado este programa de prospección con el claro objetivo de que estos turoperadores incluyan o fortalezcan la oferta turística riojana en sus paquetes turísticos.

Acompañados por personal de la Dirección General de Turismo, estos profesionales de Reino Unido, Perú, Taiwan, Noruega, Irlanda e Italia, descubrirán todas las posibilidades que ofrece la región como destino.

En concreto, el grupo de turoperadores lleva a cabo un completo programa de conocimiento de la oferta turística de Camino de Santiago en La Rioja con visitas programadas a alojamientos, productos, experiencias y planes culturales, enoturísticos o gastronómicos, entre otros.

Los agentes comerciales que visitan nuestro destino son Headwater Holidays, Walk the Camino, Rosario Viajes, Evolution Travel LTD, Plussreiser, Lyon Travel y Follow The Camino.

El objetivo de esta acción promocional, que viene a sumarse al resto de iniciativas de promoción que se desarrollan desde la Dirección General de Turismo con la participación en múltiples ferias, foros, viajes de periodistas, encuentros con profesionales, entre otras, es dar a conocer en terreno todos los atractivos culturales, patrimoniales, turísticos y gastronómicos que ofrece #ReservaLaRioja como destino turístico.