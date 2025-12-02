La UAGR-COAG apoya las medidas para controlar las poblaciones de jabalíes y evitar la expansión de la peste porcina

LOGROÑO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras la reunión del Foro de Sanidad Animal, la UAGR manifiesta "su apoyo" a las medidas anunciadas por la consejera de Ganadería, Noemí Manzanos, ya que van "en la línea adecuada para impedir que la peste porcina africana llegue o se expanda por La Rioja".

Entre ellas el aumento de las medidas para controlar las poblaciones de jabalíes, concienciación a la ciudadanía de la importancia de no dejar basura ni desperdicios en el monte y refuerzo del control de los contenedores en las zonas consideradas de riesgo.

Ante la alarma creada por la detección de jabalíes contagiados por peste porcina africana en Barcelona, la Unión de Agricultores y Ganaderos recuerda "que esta enfermedad no se transmite al ser humano ni a las mascotas". Por este motivo, el sindicato llama "a la tranquilidad de la población, ya que el consumo de carne de cerdo es tan seguro como lo era antes de la detección de la enfermedad en Cataluña".

La Unión recuerda que las granjas profesionales, tanto de cerdos, como de aves, ya cumplen unas muy exigentes medidas de bioseguridad, lo que pone muy difícil el contagio de enfermedades como la gripe aviar o la peste porcina.

Pero la organización opina que "no está de más aumentar el control de la población de jabalíes, dada su proliferación en las últimas décadas (no extraña su presencia en núcleos urbanos, y hasta se les ha visto paseando por Logroño en ocasiones puntuales, mientras que los datos oficiales cuantifican un aumento de su número en los últimos años, superándose los 8.500 animales en la actualidad)".

Respecto a la flexibilización de las medidas cautelares ante la amenaza de la Dermatosis Nodular Contagiosa, la UAGR también expresa su apoyo a las mismas, "toda vez que se dan las circunstancias para ello (control de los focos declarados, alto nivel de vacunación y llegada del frío que dificulta la transmisión de la enfermedad)".

Aún así, desde la Unión se apuesta "por mantener la prudencia hasta que se dé por erradicada completamente la enfermedad en nuestro país".