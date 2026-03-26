La UAGR-COAG celebrará su decimoctavo Congreso este sábado en La Grajera - UAGR-COAG

LOGROÑO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG) celebra en la mañana de este sábado 28 de marzo su XVIII Congreso, en el que se aprobarán las líneas a seguir por el sindicato durante los próximos años y se elegirá a la nueva Comisión Permanente que comande la organización.

La afiliación que participe en el Congreso elegirá a la nueva Comisión Permanente, que será quién elija posteriormente a la persona que ostente la presidencia durante los próximos años.

Los congresistas también estudiarán y aprobarán, si procede, el Informe Sindical que presente la Comisión Permanente saliente, resumiendo la actividad realizada durante los últimos 3 años. Del mismo modo, acordarán la Ponencia de Política Agraria que regirá las líneas de acción sindical hasta el próximo Congreso.

El lema elegido para esta ocasión es fruto del momento crítico que está atravesando el sector agrario riojano: 'Salvemos a los hombres y mujeres del campo'. Le acompaña como antetítulo la frase 'La Unión, herramienta para defender la rentabilidad agraria'.

La cita tendrá lugar en el Salón de Actos de la Bodega de La Grajera, y en la clausura participará la consejera de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Mundo Rural, Noemí Manzanos.