La UAGR-COAG critica que la agraria "sea la única actividad que se limita por riesgo de incendios"

Archivo - Cosechadora - María José López - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La UAGR-COAG considera "abusivo" que "la única actividad económica que se limita por el Gobierno riojano por riesgo de incendios sea la agrícola y ganadera, cuando hay otros muchos sectores que pueden trabajar durante las olas de calor y, en muchas ocasiones, provocan incendios con sus tareas".

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja "considera abusivo y discriminatorio contra el sector agrario que su actividad sea la única prohibida con temperaturas por encima de 37 grados o vientos que superen los 20 kilómetros/hora, cuando se permiten otras muchas actividades económicas susceptibles de generar incendios.

Desde la Unión se recuerda que "son precisamente los agricultores y ganaderos quienes primero colaboran en la extinción de los incendios, cualquiera que sea su origen". "Parece que la sociedad está descubriendo ahora que los agricultores con sus tractores hacen cortafuegos para evitar que los incendios se extiendan, cuando es un arriesgado trabajo que han hecho toda la vida", señala Óscar Salazar, responsable del sector de herbáceos de la UAGR-COAG.

La UAGR-COAG critica también "la hipocresía" de la UE con el tema de los catalizadores que "obligan a poner en las cosechadoras temperatura para no contaminar, que alcanzan hasta 600º de temperatura durante su función, provocando gastos y averías a los agricultores, mientras que se permite a la vez traer carne hormonada de otros continentes en transatlánticos muy contaminantes".

Desde el sindicato también "se reconoce la labor de los ganaderos de extensivo, ya que con sus rebaños contribuyen a la limpieza del campo y del monte, minimizando el combustible que puede aumentar la gravedad de los incendios". "Donde quedan ganaderos de extensivo los incendios no son tan devastadores", declara Salazar.