La UAGR-COAG critica "las malas decisiones que agravan los problemas del sector agrario"

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La UAGR-COAG critica a los responsables políticos que han puesto en marcha la ayuda a la vendimia en verde este año "por hacerlo en peores condiciones que las convocatorias precedentes".

"Cuando la situación del sector es si cabe peor, en esta ocasión la ayuda ha sido tramitada por un tercio de los solicitantes habituales, ya que las condiciones establecidas han desanimado a los viticultores por su baja cuantía económica y por el sistema de puntuación adoptado", aseguran en una nota de prensa.

Como recuerdan, el Ministerio ya redujo significativamente la cantidad asignada a esta medida, cuando podía haber traspasado fondos procedentes de los remanentes sin gastar de otras partidas de la Intervención Sectorial del Vino a medidas vitícolas como la vendimia en verde o la reestructuración y reconversión de viñedo.

Por otro, la Consejería de Agricultura "ha impuesto nuevos condicionantes que dificultan el acceso a la ayuda de los viticultores profesionales, como la penalización por haber realizado modificaciones en las parcelas (trámite que los agricultores profesionales desarrollan cada año), así como por asignar mayor puntuación a quienes vinculen la solicitud de la ayuda al compromiso de arrancar próximamente la viña".

A juicio de la Unión "no es de extrañar la significativa reducción de dos tercios en el número de solicitudes tramitadas, ya que las condiciones en las que se ha convocado la ayuda en esta ocasión desanimaban a los viticultores, sobre todo a los profesionales".

Por otro lado, la Unión también critica que el Gobierno de La Rioja "haya recuperado este año varias tasas que no se aplicaban desde 2023 debido a la crisis que atraviesa el sector agrario riojano".

Así, por ejemplo, se han recuperado tasas por trámites administrativos de gestión técnico-facultativa de los servicios agronómicos como la inscripción de maquinaria nueva en el Registro de Maquinaria Agrícola y la inspección de terrenos para replantación de viñedo, además de varias tasas ganaderas.