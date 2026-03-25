La UAGR-COAG lamenta que viticultores profesionales "puedan quedarse fuera de la ayuda de vendimia en verde"

LOGROÑO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos critica "que puntúe ligar la ayuda a la vendimia en verde a un hipotético arranque futuro de la parcela, lo que desanimará a solicitar esta medida a los viticultores profesionales que quieren continuar en la actividad". Del mismo modo, la UAGR critica "que se penalice la actualización de parcelas en el Registro de Explotaciones Agrarias, lo que de nuevo perjudica a los viticultores profesionales".

Tras varias reuniones para intentar mejorar la ayuda a la vendimia en verde, la UAGR rechaza varias de las medidas que este año se incluyen para acceder a esta medida, así como la significativa reducción de la cantidad que cobrarán quienes se acojan a ella. A juicio del sindicato, la Orden publicada recoge dos puntos "muy perjudiciales" para los viticultores profesionales, a juicio de la UAGR:

La convocatoria publicada en el BOR otorga 15 puntos a los solicitantes que liguen la ayuda a un compromiso de solicitar arranque voluntario de la parcela, en el caso de que dicha medida se autorice en el futuro (sin conocerse a día de hoy las condiciones que se exigirán en su momento, su importe...). Para la Unión este punto perjudica a los viticultores profesionales "que, aunque atraviesan momentos críticos porque no tienen comprador para todas sus uvas o porque perciben precios ruinosos por ellas, quieren continuar en la actividad".

La Orden también prima las parcelas que no hayan modificado su titular en el Registro de Viñedo en la presente campaña, "lo que de nuevo perjudica a los viticultores profesionales, ya que estos actualizan anualmente las parcelas que cultivan por muy variados motivos (arrendamientos, cambios de titularidad...)".

La UAGR está de acuerdo en que se persiga la creación de condiciones artificiales para acceder a la ayuda "pero no por ello perjudicar a quienes actualizan sus parcelas, máxime cuando se lleva años exigiendo al sector que lo haga".

Por otro lado, la Unión considera que la cantidad máxima que podría cobrar un viticultor que se acoja a la ayuda (2.550 euros en el mejor de los casos, lo que prácticamente nadie podrá alcanzar) se queda muy por debajo de los costes de producción calculados por la propia Consejería: 4.500 euros/ha, con los datos calculados para la campaña de 2024".

Por todo lo anterior, "y visto que muchos viticultores profesionales no podrán acogerse a esta ayuda por los condicionantes explicados", la UAGR solicita al Gobierno regional "que establezca una línea de ayudas que contribuya a recuperar la rentabilidad de los viticultores profesionales".

"Bien estableciendo, como en años anteriores, una línea de ayuda para los que se queden fuera de la vendimia en verde y no vendimien por problemas de comercialización, bien creando una ayuda específica para compensar las pérdidas de los viticultores, como el Gobierno vasco hace en los últimos años", finalizan.