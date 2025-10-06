UAGR, satisfecha con la inclusión de algunas de sus aportaciones al Reglamento de Caza

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja muestra "su satisfacción y agradecimiento" porque varias de sus aportaciones al borrador del Reglamento de Caza y Gestión Cinegética hayan sido atendidas.

La principal, la posibilidad de declarar partes de los cotos, y no su totalidad, como 'Zona Controlada de Caza', tras un proceso de limitación de la titularidad cinegética por daños a cultivos.

La UAGR-COAG lleva años aportando propuestas (https://www.uagr.org/propuestas-ante-los-danos-de-fauna-salv...) para minimizar los daños que agricultores y ganaderos sufren en sus cultivos o ganado por parte de la fauna salvaje.

Así lo hizo presentando alegaciones durante la tramitación de la Ley de Caza y Gestión Cinegética, interviniendo incluso en 2022 ante la Comisión Parlamentaria el miembro de la Permanente del sindicato Pedro Martínez Escalona.

La Unión ha seguido colaborando en el proceso de redacción y aprobación del Reglamento que desarrolla la citada Ley y, ahora que está próximo a su aprobación definitiva, "muestra su satisfacción y agradecimiento porque varias de sus aportaciones hayan sido atendidas".

Así, por ejemplo, se acepta que se pueda delimitar como 'Zona de Caza Controlada' una parte del coto y no a toda su superficie, ya que hay cotos de una gran extensión en los que los daños se concentran en zonas determinadas, no en todo el terreno acotado.

Estas 'Zonas de Caza Controlada' se establecen para los terrenos carentes de titular cinegético o que ven limitada su titularidad por problemas de daños en cultivos, lugares en los que es necesario un control poblacional, bien para lograr la protección de cultivos, la conservación del medioambiente y la biodiversidad, o por motivos de salud pública.

También se admite que, en el caso de que se anule un coto por no ejecutar o hacerlo deficientemente las medidas previstas de caza de gestión, estos terrenos pasen a ser automáticamente declarados como 'Zonas Controladas de Caza', de manera que así el control de las poblaciones que causan los daños sea más efectivo (el borrador no contemplaba la obligatoriedad, sino solo la posibilidad de ser declarados ZCC).

La UAGR recuerda que anteriormente ya se habían aceptado algunas de sus propuestas, como la de poder exceptuar a la caza de gestión (control poblacional para prevenir daños en cultivos) en las limitaciones que se hacen al uso de armas, dispositivos auxiliares, municiones y calibres; la disminución de 15 a 7 días la antelación mínima para solicitar una espera; o que en el Consejo de caza de La Rioja estén representadas las tres OPA.