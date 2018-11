Ubis (Cs): "No tenemos ninguna confianza en el Gobierno de La Rioja y, por tanto, no podemos apoyar sus presupuestos"

Publicado 14/11/2018 17:18:48 CET

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Diego Ubis, ha explicado hoy que "no tenemos ninguna confianza en el Gobierno de La Rioja y, por tanto, no podemos apoyar sus presupuestos". Ha reiterado que no habrá negociación y ha avanzado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de La Rioja para 2019 que ha sido presentado esta mañana por el Gobierno de La Rioja.

Ubis ha apuntado que esta postura se debe a "una pérdida absoluta de la confianza en este gobierno". Ha recordado que "hemos sacado los presupuestos adelante durante tres años a cambio de realizar una serie de medidas que considerábamos interesantes para los riojanos y hemos visto cómo el Gobierno de La Rioja ha hecho con ellas lo que ha querido".

En este sentido, ha criticado "el anuncio a bombo y platillo de la gratuidad de 0 a 3 años, cuando todavía no ha dicho cómo lo va a hacer, y de la tarifa cero para autónomos, cuando aún no ha puesto en marcha el segundo año de tarifa plana. Además, habla de promoción de la actividad económica, cuando el principal instrumento de promoción, la ADER, sigue viviendo en los años ochenta y no hay ninguna intención de cambiarlo".

Ha recordado que "ya advertimos en julio que, para negociar unos presupuestos, había que cumplir con la palabra que nos habían dado y no ha sido así. Al Gobierno de La Rioja se le ha acabado el crédito y no podemos darle más confianza". Por tanto, ha señalado que no se plantea sentarse a negociar y que, "en ningún caso, se podrán aprobar los presupuestos con el voto a favor ni con la abstención de Ciudadanos".

Ubis ha dicho que Ciudadanos "ha hecho el trabajo que tenía que hacer, les ha estado exigiendo en todo momento y no se puede hacer ahora corriendo lo que no se ha hecho en tres años". En los meses restantes de legislatura, ha precisado, "vamos a intentar que el Gobierno de La Rioja cumpla con la palabra dada y sentar las bases para que, en el año 2019, haya un gobierno que no solo diga que va a hacer las cosas, sino que las haga de forma coherente y sensata, con un rumbo claro y definido".

El Gobierno de La Rioja, ha explicado, "pensaba que nos íbamos a oponer a los presupuestos pensando en las elecciones, pero hemos demostrado que no es así: en otras comunidades autónomas la formación está apoyando presupuestos porque ha existido colaboración y rendición de cuentas, pero aquí el Gobierno de La Rioja llama a la puerta a última hora para intentar salvar la papeleta y esto no es un zoco, esto no funciona así".