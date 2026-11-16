UGT alerta de nuevas sanciones de Inspección y Ayuntamiento de Logroño a Alcor, adjudicataria de la seguridad del CCR

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LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en La Rioja (FeSMC-UGT) ha informado este lunes de que la adjudicataria en Logroño del servicio de vigilancia del Centro de la Cultura del Rioja (CCR), Alcor Seguridad S.L. ha vuelto a ser sancionada por distintas irregularidades tanto laborales como de prestación de servicios.

Por un lado, como ha podido confirmar FeSMC UGT, Alcor ha sido sancionada por el Ayuntamiento de Logroño al no cubrir la prestación de servicios durante el mes de agosto contractualmente estipulada. Y por otro lado, la Inspección de Trabajo ha sancionado a la empresa por distintos incumplimientos laborales denunciados por FeSMC UGT La Rioja.

Estas nuevas irregularidades, dicen desde el sindicato, "llegan después de que el propio Tribunal Supremo estimara el recurso interpuesto por la Federación y declarara nulas las tablas salariales del convenio colectivo de empresa, tras confirmar que éste se encontraba por debajo de las establecidas por el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad frente a la obligación legal de que los salarios no pueden reducirse por debajo del marco sectorial mediante convenios de empresa".

FeSMC UGT recuerda que "durante el proceso de adjudicación ya alertó de los reiterados incumplimientos laborales y múltiples denuncias y sentencias que acumulaba en otras provincias españolas por vulneración de derechos fundamentales de los vigilantes de seguridad, así como por contar con un convenio propio con condiciones inferiores al estatal".

Por ello, tras estas nuevas sanciones, vuelve a reiterar "la necesidad imperiosa de que todas las administraciones públicas -en especial las locales- exijan en sus procedimientos de contratación el cumplimiento estricto de la normativa laboral sectorial vigente".

En este sentido, FeSMC UGT considera que "las entidades públicas deben priorizar, en la valoración de ofertas y en el control de la ejecución contractual, el respeto íntegro al Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, evitando adjudicaciones que puedan derivar en precariedad laboral, competencia desleal y menoscabo de la calidad del servicio en equipamientos de interés público como el CCR, con cargo a fondos públicos".

FeSMC-UGT reitera su "compromiso de impulsar todas las acciones sindicales y legales necesarias para velar por el cumplimiento efectivo de los derechos laborales en el sector de la seguridad privada en La Rioja, manteniendo una vigilancia activa sobre la ejecución de contratos públicos en la región".

Por último, reitera su petición a las administraciones "para que revisen sus pliegos y cláusulas administrativas de modo que incorporen mecanismos de control reforzados que garanticen la aplicación del convenio sectorial y prevengan futuras irregularidades".