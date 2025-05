UGT asegura que el Gobierno municipal "continúa con el cierre encubierto de la Comisaría de Barrio de Villegas"

LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos asegura que el Gobierno municipal "continúa con el cierre encubierto de la Comisaría de Barrio de Villegas". Esta situación "se remonta a 2020, cuando el anterior gobierno municipal socialista procedió al desmantelamiento de dicha Comisaría, reubicando a los 30 agentes que prestaban servicio de forma autónoma en estas instalaciones a la sede central de la Policía Local en Ruavieja".

Desde aquel momento, y tras un periodo de obras, el edificio de Villegas "cuenta únicamente con una persona en los turnos de mañana y tarde cuya única función es mantener la puerta abierta, sin llevar a cabo labores propias del servicio policial, como patrullaje, investigación, atención directa a la ciudadanía o colaboración con el entorno comercial".

UGT Servicios Públicos La Rioja recuerda que, en enero de 2024 el alcalde Conrado Escobar convocó a los medios de comunicación y a representantes vecinales y del comercio para anunciar lo que denominó como la "reapertura de la Comisaría de Villegas". En aquel acto público, aseguró que este paso respondía a un modelo de Policía Local más territorializado y cercana al ciudadano, e incluso anunció la incorporación de una decena de agentes.

Sin embargo, UGT critica que," a día de hoy, no se ha asignado ni un solo efectivo a dicha Comisaría. No es una Comisaría de Villegas independiente y funcional, tal y como el propio gobierno del PP la creó en sus inicios, hace unos 20 años. No existe organigrama jerárquico policial en la misma, con subinspectores, oficiales y policías locales. No existen patrullas dependientes de ella. No hay servicio establecido desde ella, que colabore estrechamente con comerciantes de la zona, asociaciones y vecinos, creando un clima de seguridad y confianza que ya se ha perdido".

Desde UGT se considera que esta situación obedece "a la ausencia de un modelo claro de Policía Local por parte del actual gobierno municipal". Aquel planteamiento que se defendía en campaña electoral -basado en una policía próxima y accesible, con comisarías de barrio como herramienta de acercamiento al ciudadano- "ha quedado en mera retórica sin aplicación práctica".

El sindicato subraya "la incoherencia del actual alcalde, quien en 2020 criticaba duramente al anterior gobierno socialista por la centralización de los servicios policiales en Ruavieja, y que, tras dos años al frente del Ayuntamiento, no ha revertido dicha situación, ni siquiera tras la incorporación de 18 nuevos agentes a la Policía Local de Logroño".