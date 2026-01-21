UGT asegura que el trabajo autónomo inmigrante impulsa el RETA en La Rioja con un crecimiento de 145 afiliados en 2025

LOGROÑO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El trabajo autónomo de origen inmigrante se consolida como un factor decisivo para el equilibrio del sistema económico y la sostenibilidad de la Seguridad Social en España. En 2025, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha registrado en la Comunidad de La Rioja un incremento neto de 145 afiliados extranjeros, lo que supone un 7% corresponde a personas trabajadoras autónomas de procedencia extranjera.

Este crecimiento ha permitido compensar el estancamiento del colectivo nacional, reforzando la base de cotización del sistema. Según estimaciones de UPTA, cada nueva alta en el RETA aporta una media anual superior a 3.500 euros en cotizaciones, lo que supone más de 100 millones de euros adicionales para la Seguridad Social en el conjunto del año.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) destaca que el emprendimiento inmigrante mantiene un papel estratégico en sectores esenciales como el comercio, la hostelería, la construcción y los servicios, favoreciendo el crecimiento económico, la generación de empleo y la cohesión territorial.

Tras el análisis de las estadísticas de afiliación del RETA durante el año 2025, podemos apreciar que los autónomos procedentes de fuera de la Unión Europea son los que más han aumentado su afiliación en España: del total de 28.867 nuevos afiliados en 2025, 18.269 proceden de fuera de la Unión Europea, mientras que 10.598 son ciudadanos comunitarios. En la Comunidad de La Rioja, de los 145 afiliados nuevos en 2025, 63 son comunitarios frente a 82 afiliados que son extracomunitarios.

Dentro del colectivo comunitario, destacan especialmente Rumanía, Italia como los países con mayor número de autónomos afiliados, seguidos por Alemania y Francia). En el caso de los países de fuera de la Unión Europea, el peso principal lo concentran China, Marruecos, junto con Reino Unido. También presentan cifras destacadas países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, y Argentina, además de Pakistán y Rusia. Entre los colectivos con mayor presencia también figura Ucrania.

Para UPTA, es de valorar el papel de los autónomos extranjeros en la economía española y riojana. Y en este sentido, invita a quienes cuestionan la inmigración a analizar las estadísticas, ya que sin la aportación de los autónomos extranjeros, el RETA estaría en retroceso y la Seguridad Social en una situación comprometida.

No se trata de una aportación marginal, sino que se ha convertido en un pilar fundamental de la economía de nuestro país; por lo que poner a los inmigrantes en el punto de mira es una estrategia irresponsable y peligrosa, intentado culpabilizarla mientras sostiene el sistema con su trabajo, sus cotizaciones y su capacidad emprendedora.