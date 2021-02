UGT avecina un "arduo trabajo" porque todas las empresas están obligadas a tener un registro salarial

LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo, Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT en La Rioja, Ana Victoria del Vigo, ha advertido hoy de que se avecina un "arduo trabajo" porque, a partir del 14 de abril, todas las empresas estarán obligadas a tener un registro salarial.

Del Vigo ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha referido al informe sobre brecha salarial elaborado por este sindicato, y con datos relativos a 2018, que evidencia que las trabajadoras en La Rioja sufren una brecha salarial del 22,75 por ciento, lo que significa que cobran de media 5.822,34 euros menos al año que los hombres.

Ha señalado que, aunque no se dispone de datos más actuales, no sólo no se ha corregido esta situación sino que, en algunos casos, ha empeorado. De hecho, ha señalado cómo las actividades que, en pandemia, se han detectado esenciales son las que peores condiciones laborales tienen.

En este sentido ha recordado que a partir del 14 de abril todas las empresas tendrán la obligación de contar con un registro salarial; y las de más de cien trabajadores con una auditoría salarial (a partir de marzo del 2022 también se aplicará a las empresas de más de cincuenta trabajadores).Por otro lado, a partir de marzo de 2021 las empresas con más de cien trabajadores tendrán que negociar un Plan de Igualdad.

La responsable sindical ha incidido en que el registro salarial y la auditoría salarial, junto con la revisión de los sistemas de valoración de puestos de trabajo, deberán ser integrados en todos los convenios colectivos, que tendrán que ser revisados y adecuados a la nueva normativa.

Esto implica, ha dicho, que "si se aplica el reglamento de igualdad retributiva en todas las empresas españolas, estaríamos muy próximos a reducir y eliminar las brechas salariales que están manifestando la discriminación en el empleo que sufren históricamente las mujeres".

Frente a esto, UGT reivindica que el Gobierno proporcione los recursos económicos y humanos suficientes para afrontar esta tarea "inmensa que contribuirá a reducir y eliminar la discriminación salarial que sufren las trabajadoras".

También ha creído que debería gravar las cotizaciones a la Seguridad Social en los contratos a tiempo parcial, con el fin de reducir el abuso de esa modalidad de contratación con mujeres, como ya lo han señalado "el Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal Constitucional español, que consideran discriminatoria hacia las mujeres esa modalidad contractual".

A las empresas UGT les exige compromiso e implicación en la puesta en marcha del registro salarial y la auditoría retributiva, "que van a permitir conocer de manera más precisa dónde se produce la infravaloración del trabajo de las mujeres".

Con respecto a los cuidados y al empleo, UGT "demanda al Gobierno, de manera complementaria, la creación de escuelas infantiles de 0 a 3 años de carácter público y gratuito y de calidad, y centros día públicos que aseguren los cuidados de las personas dependientes".

También ha visto necesario "implementar y reforzar un sistema de cuidados de calidad, atendido por personas profesionales para las personas en situación de dependencia y discapacidad, y así evitar el abandono del empleo de las mujeres".

UGT La Rioja también reclama la creación de Comités de Brecha Salarial de Género a imagen de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y la figura de la Delegada de Brecha Salarial, además de incentivar medidas dirigidas a la promoción de mujeres en todos los sectores de actividad.

Por último, Del Vigo ha manifestado la necesidad de fomentar de "la corresponsabilidad para que sean también los hombres quienes reduzcan su jornada y/o soliciten excedencias".