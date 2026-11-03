UGT calienta motores ante una huelga que "pretende influir en las decisiones del ámbito político"

Delegados de UGT tras la asamblea - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha empezado a celebrar asambleas ante una huelga general, la del 11 de noviembre, que "pretende influir en las decisiones en el ámbito político" para lograr las "reivindicaciones" de la clase trabajadora, ha afirmado su secretario general, Jesús Izquierdo.

El salón de usos múltiples del Ayuntamiento de Logroño ha sido el escenario de la primera de ellas, acogiendo a doscientos delegados sindicales para trasladar "un mensaje de unidad y de compromiso" por parte de toda la organización.

Una huelga, ha recordado Izquierdo, que, bajo el lema 'Salarios, vivienda, pensiones y servicios públicos', pretende "convencer a los gobernantes".

En este sentido, preguntado por el hecho de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido a los sindicatos que desconvoquen la huelga cuestionando su "oportunidad" tras el accidente de Urda, ha calificado estas declaraciones de "lamentables".

"Yo le preguntaría al Partido Popular y, sobre todo, a los empresarios de nuestro país cuándo ha sido momento para una huelga general", ha dicho insistiendo en decir "alto y claro" que los trabajadores no aguantan más.

Se ha referido, en este sentido, tanto a la situación de la negociación colectiva como a la de la vivienda y "que algunos estén poniendo en peligro el estado del bienestar con sus manifestaciones" como las "reivindicaciones de la clase trabajadora".

Ha relatado que esta huelga general "tiene destinatarios", empezando por los empresarios y empresarias que impiden "mejorar" las condiciones de trabajo y los salarios a través de la negociación colectiva.

Pero, sobre todo, ha dicho, "pretende mandar un mensaje a aquellos que tienen competencias en materia de vivienda", porque "la gente no aguanta más, necesita viviendas dignas".

"Estas reivindicaciones son las que el día 11 vamos a sacar a la calle junto con otras organizaciones sindicales. Estas reivindicaciones ponen de manifiesto el hartazgo de la clase trabajadora con la situación de precariedad que vive", ha espetado.