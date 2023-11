UGT y CCOO se manifiestan hasta Inspección de Trabajo ante las "altas cifras" de siniestralidad laboral grave y mortal

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO se ha manifestado, a partir de las 12,00 horas, desde la Glorieta del Doctor Zubía hasta la sede de la Inspección de Trabajo, situada en la calle Doctores Castroviejo de Logroño, para protestar por las "altas cifras" de siniestralidad laboral grave y mortal. Una protesta que realizarán con carácter mensual mientras no se reduzcan los accidentes laborales.

La marcha, que se ha desarrollado bajo la lluvia, ha realizado una parada de recuerdo para el trabajador que falleció en el derrumbe del edificio anexo al colegio 'Adoratrices' de la capital riojana, que se produjo en julio.

Antes de la manifestación, han tomado la palabra el secretario de Salud Laboral de UGT, Pepe Blanco, y la secretaria de Salud y Medio Ambiente de Comisiones Obreras, Eva Fernández. El primero ha indicado que los 14 accidentes laborales mortales "es una cifra inasumible por esta comunidad tan pequeña", por lo que "tenemos que tomar medidas urgentes".

Ha propuesto que "se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; que apliquen los planes preventivos en todas las empresas y que se lo tomen un poco en serio porque hay muchos fallos". Ha afirmado que "últimamente creemos que se están relajando este tipo de medidas y creo que debemos volver a retomar ese rigor y esa seriedad en cuanto a algo tan importante como es la salud laboral".

Blanco ha recordado que "siempre hemos apoyado a la Inspección de Trabajo", porque "creemos que necesita medios tanto materiales como humanos, pero no parece que estos no llegan". Por ello, ha señalado que la manifestación iba a terminar allí, porque "ellos tienen que formar parte también de la solución", al tiempo que ha indicado que "si pasamos a una fase sancionadora se pueda aprender algo también".

Por su parte, Fernández ha manifestado que "salimos a reclamar tanto al Gobierno como a la inspección más medios; al gobierno pidiéndole que en el Consejo Riojano de Seguridad y Salud haga un compromiso político-social; y a la Inspección para que sean más estrictas las resoluciones de las inspecciones".

"Necesitamos saber qué empresas son que les han sancionado para hacernos eco y poder encima defendernos en las mesas con las empresas", ha apostillado Fernández.

HACE FALTA COMPROMISO

Precisamente, éste última se ha dirigido, junto al secretario general de UGT, Jesús Izquierdo, a los presentes al llegar a la Inspección de Trabajo. Fernández ha reclamado que en el Consejo "exista un compromiso de elaborar una estrategia y un plan director riojano", porque "seería la primera vez desde 1997 que en La Rioja nos encontramos sin un plan estratégico".

A continuación, ha señalado que las manifestaciones iban a ser mensuales "hasta que salga un compromiso político, y también hasta que disminuya la siniestralidad", para concluir reclamando una Inspección de Trabajo "fuerte y ágil".

Por su parte, Izquierdo ha insistido en que "no podemos tolerar esta situación; 14 accidentes mortales en lo que va de año, es una cifra inasumible para los dos sindicatos de clase, pero también inasumible para toda la sociedad".

Ha recordado, para concluir, que en los accidentes mortales "siempre hay responsables; en unas ocasiones son las empresas, porque no hay cultura preventiva, porque no cumple la ley, porque no hay formación para los trabajadores y trabajadoras riojanos, y por supuesto, porque hay poca actuación por parte de otros agentes que pueden hacer cosas para que no siga habiendo estos accidentes".