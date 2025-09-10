UGT y CCOO piden "responsabilidad" a los partidos políticos para aprobar reducción jornada laboral: "Es de justicia" - EUROPA PRESS

"Queremos trabajar menos para vivir mejor, así de sencillo. Esto es lo que demanda la ciudadanía y lo que demandamos los sindicatos"

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO La Rioja han unido este miércoles sus fuerzas en una concentración para exigir que se apruebe en el Congreso de los Diputados la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Una decisión que consideran "de justicia" ya que es "una demanda de la sociedad". Además piden a los partidos políticos contrarios a esta petición "responsabilidad" para que esta reducción sea una realidad inmediata.

En una concentración frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja, en el Espolón logroñés, los secretarios generales de ambos sindicatos han querido apoyar la decisión del Gobierno central y pedir al resto de partidos políticos que "escuchen a la ciudadanía" porque "es lo que nos piden". Además también se han mostrado contundentes al pedir que se instaure el "registro de jornada ya".

El secretario general de CCOO La Rioja, Rodrigo Alfaro, ha destacado que salen a la calle para reivindicar esta exigencia porque "la sociedad la necesita para conciliar el tiempo de trabajo con su vida familiar y poder tener más tiempo libre".

"La sociedad da pie a poderse aplicar y a poder instaurarla en España y creemos que tiene que ser ya y no esperar a ver si unos partidos políticos se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo".

A su juicio "la política en este país debe hacer caso a la sociedad e implantarla sin ningún tipo de dudas".

"MÁS DE UN AÑO CON ESTA DEMANDA"

Por su parte, el secretario general de UGT regional, Jesús Izquierdo, explica que desde ambas organizaciones sindicales "llevamos más de un año demandando del Gobierno que se implante la reducción de la jornada como acordó con nosotros el Gobierno de coalición hace meses".

"Y en el día de hoy, que se va a votar en el Congreso de los Diputados, le exigimos a los partidos políticos responsabilidad. La ciudadanía quiere reducir la jornada de trabajo".

Como ha indicado, "recuerdo que hace más de 40 años que está implantada en 40 horas. Ahora necesitamos esta reducción de jornada porque, además, queremos repartir el empleo que se genera en nuestro país".

Además se ha mostrado muy crítico con aquellos que "se oponen a la reducción de la jornada".

"Por eso es esta movilización, para apoyar al Gobierno en esta reivindicación de la reducción de la jornada y para mandar también un aviso a navegantes: Vamos a exigir desde los sindicatos de clase que se aplique el registro de jornada ya. Porque es imprescindible saber las horas extras que se realizan en nuestro país, muchas de ellas ilegales, sin cotizar".

Y por ello "queremos que se reduzca la jornada de trabajo porque es de justicia. Queremos trabajar menos para vivir mejor, así de sencillo. Esto es lo que demanda la ciudadanía y esto es lo que demandamos UGT y CCOO", ha sentenciado.