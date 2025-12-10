UGT dice que Correos "ha dejado de repartir la correspondencia del Ayuntamiento de Logroño desde diciembre por impagos"

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja critica "la grave situación generada por la falta de pagos del Ayuntamiento de Logroño a Correos, que está impidiendo que la ciudadanía reciba la correspondencia ordinaria y registrada emitida por el Consistorio".

El Ayuntamiento de Logroño mantenía desde hace años un contrato con Correos para el reparto de la correspondencia ordinaria y de las notificaciones registradas. Ese contrato caducó hace tiempo y, desde entonces, se había prorrogado de manera sucesiva para garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, a pesar de esas prórrogas, el Ayuntamiento dejó de abonar las facturas a Correos desde junio de 2025, por lo que la empresa postal ha decidido suspender el servicio de reparto.

Como consecuencia de esta falta de pagos, según UGT, Correos ha dejado de recoger la correspondencia municipal desde diciembre de 2025, "lo que supone que la ciudadanía ha dejado de recibir notificaciones oficiales, comunicaciones administrativas, avisos, certificados y correspondencia general enviada por el Ayuntamiento".

"Esta interrupción no solo afecta a la relación entre la Administración y la ciudadanía, sino que también puede generar problemas legales al no llegar notificaciones importantes en tiempo y forma", afirman desde el sindicato.

UGT critica que desde la Unidad de Recursos Humanos del Ayuntamiento ya se informó a la plantilla municipal que los envíos postales se suspendían y que, por tanto, no debían generar esa documentación asociada, ya que no se iba a tramitar.

Desde UGT Servicios Públicos La Rioja "consideramos inadmisible que un servicio esencial como el postal se vea bloqueado por una gestión institucional deficiente. UGT insta al Ayuntamiento a cumplir con el Servicio Postal Universal para que las y los logroñeses puedan recibir su correspondencia y reclama al Consistorio una actuación inmediata que ponga fin a esta situación".

"No se puede permitir que la ciudadanía pague las consecuencias del incumplimiento contractual por parte del Ayuntamiento". Por ello, UGT Servicios Públicos La Rioja exige al Consistorio "que abone con urgencia la deuda acumulada y garantice la continuidad del servicio postal municipal, con el fin de evitar que se repitan este tipo de situaciones que perjudican al conjunto de la ciudadanía".