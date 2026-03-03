UGT dice que La Rioja suma en febrero 860 nuevas altas a la Seguridad Social pero aumenta en 48 personas el paro

LOGROÑO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El desempleo en La Rioja ha aumentado durante el mes de febrero en La Rioja en 48 personas, especialmente en el sector Servicios (que suma 34 personas más), sector Agrario (20 más) y Sin Empleo Anterior (10 más); la Industria se mantiene prácticamente inalterada (3 personas desempleadas más) mientras el sector de la Construcción es el único que resta parados, 19 personas menos, según los datos publicados hoy.

UGT La Rioja lamenta que, en las puertas del 8 de Marzo, Día de la mujer trabajadora, las listas del desempleo "se hayan nutrido precisamente de mujeres con 83 paradas más, frente al descenso de 35 parados hombres".

Este mes, La Rioja vuelve a experimentar paradójica situación de subida del paro a la vez que se crea más empleo, tal y como indican los datos de afiliación de la Seguridad Social.

Como cada año, la comunidad inicia en febrero una senda alcista de creación de empleo que dura hasta el inicio del periodo estival. En esta ocasión, La Rioja ha creado en febrero 810 empleos en el Régimen General, impulsado por el auge de los sectores de la Educación, Servicios administrativos, Industria y Construcción que suman entre ellos 705 nuevas altas, el 87 por ciento de los empleos creados.

Por otro lado, la contratación indefinida ha vuelto a situarse en niveles máximos, con un 37 por ciento del total de los nuevos empleos formalizados. Una vez más, los datos confirman que la reforma laboral liderada por UGT fue la mejor aportación a la estabilidad de empleo y hoy casi 4 de cada 10 contratos en La Rioja tienen carácter indefinido.

Y todo ello, a pesar del sector Servicios, que continuó acaparando este mes la mayor parte de las contrataciones (un 65,5 por ciento del total). Así las cosas, "pese a que la incertidumbre generada por los conflictos internacionales obliga a mantener la prudencia, el ritmo de creación de empleo y el crecimiento económico actual requieren seguir avanzando en la creación de empleo de calidad y la reducción de la parcialidad involuntaria entre las mujeres, la reducción de la jornada laboral para el mejor reparto de las oportunidades de empleo y el incremento de los salarios para seguir manteniendo el nivel de consumo y demanda interna".

De igual forma, La Rioja necesita un Plan de Desarrollo Industrial que impulse y consolide nuestros sectores estratégicos para continuar creciendo en las áreas donde "somos más competitivos, donde aportamos alto nivel añadido y en los que somos capaces de crear más y mejor empleo".