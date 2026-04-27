UGT exige al Gobierno mejoras económicas para las direcciones escolares, compensar vacaciones y reducción de cargas

LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja critica "la sobrecarga de las direcciones escolares y demanda soluciones ante la creciente dificultad para conformar equipos directivos estables". Para ello, el Gobierno regional "debe implementar medidas urgentes que refuercen su papel y reconozcan su trabajo".

Desde UGT "advertimos que la falta de relevo no es casual, sino consecuencia de unas condiciones cada vez menos atractivas para el profesorado".

UGT exige "una estrategia real de desburocratización". El modelo actual "asfixia" a los equipos directivos con tareas administrativas y de gestión documental que les alejan de su función principal.

En ese sentido, "reclamamos el refuerzo de las plantillas de personal administrativo en los centros para que la dirección pueda centrarse en liderar el proyecto educativo, tal y como marcan los estándares europeos".

Por otro lado, el sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos critica "la falta de incentivos reales para asumir la dirección de los centros, por lo que reclamamos una mejora de las condiciones retributivas y una reducción de la carga lectiva que permita ejercer el cargo con garantías".

Además, "defendemos que el desempeño en la dirección debe ser un elemento clave en la promoción profesional dentro del futuro Estatuto Docente".

A esta situación se suma "una reivindicación que consideramos de justicia: la compensación de las vacaciones no disfrutadas por los equipos directivos. Muchos de sus miembros deben incorporarse antes que el resto del profesorado por necesidades organizativas de los centros, lo que supone una merma en su descanso que debe ser reconocida y compensada".

Además, UGT Servicios Públicos La Rioja propone "ampliar la dotación de los equipos directivos para evitar situaciones de aislamiento y sobrecarga. Apostamos por un modelo de liderazgo compartido, con más miembros en los equipos, que facilite la toma de decisiones y garantice la estabilidad de los centros".

La Administración "debe respaldar este liderazgo con recursos, condiciones dignas y reconocimiento profesional, porque de su trabajo depende en gran medida el futuro de la educación pública".

Desde UGT "avanzamos que todas estas reivindicaciones serán trasladadas este martes en la Mesa Sectorial, donde insistiremos en la necesidad de adoptar medidas concretas".