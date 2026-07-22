UGT-FICA convoca una concentración tras el despido de 4 trabajadores por promover elecciones sindicales en Salsa Rica

LOGROÑO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA La Rioja participará este jueves, frente a la empresa Salsa Rica S.L., en una concentración "para denunciar el despido de cuatro personas trabajadoras tras iniciarse las visitas para promover la celebración de elecciones sindicales en la empresa". Entre las personas despedidas se encuentra una persona que forma parte de la candidatura de UGT.

Desde UGT FICA "queremos expresar nuestra profunda preocupación por estos hechos y consideramos que el despido de personas trabajadoras coincidiendo con el inicio del proceso electoral supone un grave ataque a la libertad sindical y al derecho de las personas trabajadoras a elegir libremente a quienes las representen".

La libertad sindical y el derecho a la representación de las personas trabajadoras están protegidos por la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical (LOLS) y por el Estatuto de los Trabajadores, que garantizan el derecho a promover elecciones sindicales y a participar en ellas sin sufrir represalias.

De este modo, desde UGT FICA La Rioja "exigimos el respeto a estos derechos fundamentales y rechazamos cualquier actuación que pueda limitar o impedir el ejercicio de la actividad sindical dentro de las empresas".

UGT FICA La Rioja "continuará defendiendo los derechos de las personas trabajadoras y no permanecerá impasible ante actuaciones que puedan vulnerar la libertad sindical".

Por ello, el sindicato adoptará las iniciativas sindicales y jurídicas que sean necesarias para garantizar el pleno respeto de estos derechos fundamentales y para que ninguna persona trabajadora tenga que elegir entre ejercer sus derechos o conservar su puesto de trabajo.